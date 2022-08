Zombie Town: Dan Aykroyd e Chevy Chase nel cast dell'horror tratto da R.L. Stine

Dopo il successo della serie Piccoli Brividi, felicemente trasposta anche al cinema con i due film con protagonista Jack Black, R.L. Stine sta per tornare nelle sale con l'adattamento di Zombie Town, suo romanzo uscito nel 2012. Notizia di oggi, come conferma l'Hollywood Reporter, è l'ingresso nel cast di due star come Dan Aykroyd e Chevy Chase.

Marlon Kazadi e Madi Monroe sono i protagonisti adolescenti del film. Il film sarà interpretato anche da Henry Czerny e dalle star di Kids in the Hall Scott Thompson e Bruce McCulloch. Zombie Town dovrebbe uscire nelle sale prima di essere trasmesso in streaming su Hulu.

Il romanzo è così descritto: "Questa era una città così bella e tranquilla. Ma era prima di tutti quegli zombie. Quando il dodicenne Mike e la sua amica Karen vanno a vedere un film horror intitolato Zombie Town, l'ultima cosa che si aspettano è che i personaggi del titolo escano dallo schermo e li inseguano per tutto il cinema. E non è di popcorn che queste creature affamate vogliono nutrirsi, ma di cervelli umani! Ora Mike e Karen cercano freneticamente di fuggire per le strade della loro città, in preda al panico, prima che bande di zombie trasformino ogni singolo cittadino in un famelico divoratore di carne. Ma se Mike pensa di essere al sicuro una volta raggiunta casa sua e avvertiti mamma e papà, è meglio che si ricreda. Quando gli zombie dicono che è ora di pranzo, nessuna casa è al sicuro! Zombie Town è la rivisitazione deliziosamente spettrale di R.L. Stine del genere horror che sta infettando il mondo, morso dopo morso".

John Gillespie, fondatore e produttore esecutivo della Trimuse Entertainment, ha dichiarato a proposito del film: "Siamo entusiasti di portare sullo schermo le pagine di Zombie Town di R.L. Stine e altrettanto entusiasti di lavorare con un cast e una troupe così eccezionali per questa produzione". Tre volte vincitore del Nickelodeon Kids Choice Award e con un fatturato di oltre 500 milioni di dollari, R.L. Stine ha un curriculum fenomenale nel creare storie che coinvolgono e divertono il pubblico".

Su queste pagine potete leggere la recensione dell'ultimo Piccoli brividi e la recensione dei film Fear Street di Netflix, sempre tratta dalle opere di Stine.