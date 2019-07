Zombie Tidal Wave: Ian Ziering contro uno tsunami di zombie nel primo trailer ufficiale!

SYFY ha diffuso in rete il primo folle trailer ufficiale di Zombie Tidal Wave, nuovo film diretto dal "regista di tutti quei film di Sharknado" che questa volta vedrà Ian Ziering alle prese con un vero e proprio tsunami di zombie.

Il trailer, che potete trovare comodamente all'interno della notizia, promette nuove atmosfere apocalittiche e sopra le righe (per usare un eufemismo) proprio come la saga che si è conclusa l'anno scorso con il sesto capitolo Sharknado: It's About Time.

Dopo aver affrontato una quantità incalcolabile di squali provenienti da un tornado, la star di Beverly Hills 90210 è tornata a collaborare con SyFy e questa volta si troverà di fronte un'orda di non morti provenienti da un maremoto.

Nato da un concept dello stesso Ziering, Zombie Tidal Wave potrebbe seguire le orme del suo predecessore e diventare un vero e proprio franchise: l'attore ha infatti dichiarato di voler continuare a collaborare con la sceneggiatrice Darby Parker anche in futuro.

Il network trasmetterà il film negli Stati Uniti il prossimo 17 e 18 agosto in occasione dell'evento "Off the Deep End", che includerà anche la messa in onda dei sei film di Sharknado e altre pellicole targate SYFY come Dam Sharks e Sharktopus vs Pteracyda. Se non l'aveste già letta vi rimandiamo alla nostra recensione di Sharknado: It's About Time.