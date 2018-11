Zombie contro Zombie: la commedia horror arriva nelle sale italiane!

Dopo l'anteprima internazionale al Far East Film Festival di Udine, Zombie contro Zombie (in originale One Cut of the Dead) si appresta ad arrivare nelle sale italiane il 7, 8 e 9 novembre.

Costata appena 20.000 dollari, questa zombie-comedy durante l'estate ha ottenuto un enorme successo dal box office giapponese, raggiungendo un incasso complessivo che al momento si attesta sui 20 milioni di dollari. Potete trovare la nostra recensione seguendo questo link.

Sinossi: "Cosa succede se il set di un b-movie sugli zombie viene improvvisamenteassalito da un’orda di zombie veri? Succede che state guardando Zombie contro Zombie (One Cut of the Dead) di Ueda Shinichiro! Una comedy autoironica e demenziale, esilarante e chiassosa, premiata nei festival di mezzo mondo e “caso dell’anno” in patria! Una spettacolare zom-com su cui il Far East Film Festival di Udine ha scommesso per primo a livello internazionale (pubblico in delirio, lo scorso aprile, e Gelso d’Argento 2018assegnato a furor di popolo) e che, il 7/8/9 novembre, arriverà in Italia sotto il segno della Tucker Film."

Il film sarà distribuito nelle sale seguenti:

[ROMA] MULTISALA LUX - 7 novembre

[TORINO] GREENWICH - 7, 8 e 9 novembre

[MILANO] CITYLIFE ANTEO - 7, 8 e 9 novembre

[MILANO] CINEMA CENTRALE - 7 novembre

[CREMONA] SPAZIOCINEMA - 7, 8 e 9 novembre

[MONZA] METROPOL SPAZIOCINEMA - 7 novembre

[MANTOVA] MULTISALA CINECITY - 7 e 8 novembre

[BERGAMO] MULTISALA SAN MARCO - 8 novembre

[FIRENZE] FONDAZIONE STENSEN - Dal 7 novembre

[PISA] ARSENALE - 7 novembre

[BOLOGNA] CINEMA LUMIÈRE - 7, 8 e 9 novembre

[RUBIERA] MULTISALA EMIRO - 7, 8 e 9 novembre

[SANT’AGATA BOLOGNESE] CENTURY CINECI - 7, 8 e 9 novembre

[PARMA] CINEMA EDISON - 7 e 9 novembre

[PADOVA] PORTOASTRA - 8 e 9 novembre

[UDINE] VISIONARIO - 7, 8 e 9 novembre

[TORREANO DI MARTIGNACCO] CINE CITTÀ FIERA - 7 novembre

[TRIESTE] ARISTON - 5, 7 e 8 novembre

[GORIZIA] KINEMAX - 7, 8 e 9 novembre

[MONFALCONE] KINEMAX - 7, 8 e 9 novembre

[BASSANO DEL GRAPPA] METROPOLIS - 7 novembre

[VICENZA] ARACELI - 7 novembre

[CHIETI] MOVIELAND - 9 novembre

[LANCIANO] CIAKCITY - 7, 8 e 9 novembre

[TARANTO] CINEMA BELLARMINO - 6 novembre

[REGGIO CALABRIA] MULTISALA LUMIÈRE - 7, 8 e 9 novembre

[MESSINA] MULTISALA IRIS - 8 e 9 novembre

[TRENTO] MULTISALA MODENA - 7, 8 e 9 novembre

[GENOVA] ODEON - 13 novembre

[ANCONA] CINEMA AZZURRO - 7 novembre

[ASCOLI] MULTIPLEX DELLE STELLE - 7, 8 e 9 novembre

[FERMO] MULTIPLEX SUPER 8 - 8 e 9 novembre

[MACERATA] MULTIPLEX 2000 - 8 e 9 novembre

[FOGGIA] CITTÀ DEL CINEMA - 7, 8 e 9 novembre

[CASERTA] DUEL VILLAGE - 7 e 8 novembre

[MARCIANISE] BIG MAXICINEMA - 7, 8 e 9 novembre

[AFRAGOLA] HAPPY MAXICINEMA - 7, 8 e 9 novembre

[TORRECUSO] TORRE VILLAGE - 7 e 8 novembre