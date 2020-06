Zombie, chirurgia plastica e sangue a volontà nel folle trailer di Yummy

Arriva online il nuovo trailer ufficiale di Yummy, zombie-movie europeo diretto dal regista olandese Lars Damoiseaux e ambientato in un ospedale fatiscente da "qualche parte nell'Europa dell'est".

La folle trama racconta di una giovane donna che insieme alla sua famiglia raggiunge questo ospedale per assicurarsi un prezzo vantaggioso su un'operazione di chirurgia plastica. Vagando in un reparto abbandonato, il suo ragazzo libera inconsapevolmente una donna zombie che è "il risultato di un trattamento sperimentale di ringiovanimento", sprigionando il virus e il caos apocalittico che ne consegue.

Il film, descritto come "un'orgia di sangue, violenza e divertimento", è interpretato da Maaike Neuville, Bart Hollanders, Clara Cleymans, Benjamin Ramon, Eric Godon e Annick Christiaens. Come al solito, potete godervi il filmato promozionale all'interno dell'articolo.

Yummy è realizzato dal regista olandese Lars Damoiseaux, qui al suo primo vero lungometraggio dopo un progetto precedentemente chiamato 10 jaar leuven kort e numerosi altri cortometraggi. La sceneggiatura è stata scritta sempre da Lars Damoiseaux e in collaborazione con Eveline Hagenbeek. Il film è stato distribuito in versione limitata in alcuni cinema in Belgio alla fine dell'anno scorso, ma dal 25 giugno prossimo arriverà in streaming anche in altri paesi europei e negli Stati Uniti.

