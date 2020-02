Zombi 2 di Lucio Fulci arriva in home-video con una nuova versione 4K

Il distributore Blue Underground realizzerà per la prima volta in assoluto per il mercato USA un'edizione home-video in versione 4K di Zombi 2, leggendario horror italiano diretto da Lucio Fulci.

"Ecco il frutto del duro lavoro per il nostro primissimo Blu-ray 4K Ultra HD! Sarà impreziosito da DolbyVision HDR e il nuovo mix audio Dolby Atmos! Maggiori informazioni saranno presto disponibili", ha annunciato l'azienda in queste ore.

Insieme all'anticipazione, i Blue Underground hanno anche condiviso l'art-book della confezione del film, che potete ammirare in calce all'articolo. Il nuovissimo restauro 4K proviene dal negativo originale, e mostrerà la versione del film categoricamente senza censure. "Questo è Zombi come non lo avete mai visto prima, ed esploderà con ore di extra inediti e materiale d'archivio!".

Intitolato Zombi 2 per cavalcare il successo di Zombi di George Romero (conosciuto così solo nel mercato nostrano, dato che il titolo originale è Dawn of the Dead), il film del 1979 aprì un nuovo capitolo nella carriera del regista romano, che fino ad allora aveva prodotto esclusivamente commedie e film gialli. Da lì arrivò poi La Trilogia della Morte, composta dagli horror Paura nella città dei morti viventi, ...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà e Quella villa accanto al cimitero, che gli valsero nei circoli critici il titolo di The Godfather of Gore.

Zombi 2, che fu nominato ai Saturn Award per i migliori effetti speciali, è oggi considerato un cult del genere horror e dello splatter. La versione 4k italiana è già disponibile, ma che la diffusione del nostro cinema passato sia ancora così richiesta all'estero dev'essere un continuo motivo d'orgoglio per la nostra industria. E chissà che questa nuova versione non possa arrivare molto presto anche da noi.

