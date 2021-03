Zola, il trailer ufficiale del film nato da un thread via Twitter

La A24 ha pubblicato online il primo trailer ufficiale dell'annunciato Zola, nuovo, selvaggio e provocatorio lungometraggio prodotto da James Franco e diretto dalla talentuosa regista Janicza Bravo (Lemon), interamente basato su di una storia nata inizialmente come un thread virale di Twitter.

Il progetto è basato sull'articolo "Zola Tells All: The Real Story Behind the Greatest Stripper Saga Ever Tweeted" (potete leggerlo qui)pubblicato sulle pagine di Rolling Stone nel novembre del 2015. Per chi non conoscesse questa piccola ma epica storia virale, tutto fondamentalmente segue una giovane ballerina esotica che decide di imbarcarsi in viaggio per la Florida con una prostituta, il suo fidanzato bipolare e un pappone lunatico.



La sceneggiatura del film è stata affidata a Andrew Neel e Mike Roberts (Goat), mentre tra i produttori ci sarà la Killer Film di Christine Vachon e David Hinojosa, la Rabbit Bandini Productions di Franco e Vince Jolivette e la Gigi Productions di Gia Walsh. Diverse voci volevano la Rabbit Bandini e Franco fuori dal progetto dopo le accuse di molestie mosse ai danni dell'attore nei mesi passati, ma alla fine hanno continuato a partecipare allo sviluppo di Zola.



Il trailer di Zola che potete vedere in alto sembra molto promettente e non vediamo l'ora di scoprire quando e se uscirà anche in territorio italiano, se al cinema o - più probabile - in video on demand o streaming, acquistato come terza parte da Netflix o Amazon.