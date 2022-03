Zoey Deutch vorrebbe disperatamente far parte del Marvel Cinematic Universe

Mentre è impegnata nella campagna promozionale del nuovo film Universal The Outfit, che la vedrà condividere lo schermo con Dylan O'Brien, Zoey Deutch ha parlato del suo interesse nell'entrare a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel che a quanto pare sembra essere molto alto. A spalleggiarla lo stesso O'Brien, che però la mette in guardia.

L'attrice, infatti, ha così risposto alle domande di ComicBook: "Muoio dalla voglia di farne parte... vorrei far parte dell'Universo Marvel, lo vorrei tanto. Ci sono un paio di personaggi a cui penso ma...", a quel punto Dylan O'Brien la interrompe consigliandole di non spingersi oltre, altrimenti il suo nome potrebbe finire nei trend, un po' come accaduto a lui negli ultimi mesi per il ruolo di Nightwing per l'omonimo progetto ambientato nel DCEU. O'Brien ha sempre smentito di avere già in tasca il ruolo dell'alleato di Batman, anzi ha dichiarato di non essere molto attratto dai cinecomic.

Qualche tempo fa, infatti, la Warner aveva messo in cantiere un film standalone su Nightwing con Chris McKay alla regia ma la produzione non è ancora entrata in fase di riprese né si è trovato un nome da associare al ruolo principale. Lo scorso luglio, McKay ha confermato che il film su Nightwing è ancora attivo.

Recentemente, O'Brien ha parlato del film Teen Wolf, sequel dell'omonima serie televisiva di cui era uno degli interpreti principali; nel film, come noto, non sarà coinvolto e recentemente ne ha chiarito il motivo: "Non sapevamo davvero che lo stessero realizzando e ci hanno presi un po' alla sprovvista, e va bene, perché amiamo tutti lo show. Stavamo cercando di capire come poter essere coinvolto. Ho semplicemente deciso che si era interrotto in una situazione positiva per me e volevo lasciare il personaggio in quel modo. Auguro a tutti il loro meglio e non appena sarà disponibile lo vedrò. Non farò parte del cast ma spero sia fantastico".