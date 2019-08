Zoey Deutch si unisce alla gang nella nuova immagine di Zombieland - Doppio Colpo

Dopo il trailer italiano di Zombieland - Doppio Colpo, Sony Pictures ha pubblicato (via USA Today) un nuovo scatto ufficiale della commedia zombie di Ruben Fleischer che ritrae la new entry Zoey Deutch insieme agli altri membri della banda.

Nell'immagine, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, vediamo Madison - il nuovo personaggio interpretato dalla Deutch - mentre si diverte con un binocolo in compagnia di Columbus e Wichita, interpretati rispettivamente da Jesse Eisenberg ed Emma Stone.

A dieci anni dal successo di Benvenuti a Zombieland, Fleischer torna dietro la macchina da presa per dirigere nuovamente anche Woody Harrelson e Abigail Breslin nell'atteso sequel che sarà ambientato a Washington, come suggerito dal fantastico poster ufficiale di Zombieland 2.

Scritto e diretto nuovamente da Rhett Reese & Paul Wernick a firmare il ritorno completo degli autori del primo capitolo, Zombieland - Doppio Colpo vedrà la gang alle prese con nuove forme di zombie che si sono evolute nel corso del decennio: tra violenza, distruzione e situazioni comiche, il gruppo dovrà anche affrontare i problemi della loro famiglia improvvisata e totalmente disfunzionale.

Zombieland - Doppio colpo arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre con circa un mese di ritardo rispetto alla release negli Stati Uniti, dove il film debutterà il 18 ottobre.