Zoey Deutch, la star rivela: 'Anche io malata di Coronavirus'

Zoey Deutch ha dichiarato di aver contratto il Coronavirus, aggiungendosi alla lista di star che hanno pubblicamente confessato di aver vissuto questa brutta esperienza. Deutch ha spiegato di non avere idea di come abbia contratto il COVID-19 ma ha raccontato che lei e un gruppo di suoi amici hanno contratto tutti la malattia.

"Ho avuto il Coronavirus all'inizio, prima della chiusura, e anche un gruppo di miei amici l'ha contratto. La gente continua a chiedermi 'Dove l'hai preso?', e vorrei saperlo. Mi sento come se avessi saputo che avrei potuto parlare in maniera eloquente della mia esperienza. Ho continuato ad essere positiva per un mese, il che è un tempo più lungo di quanto dicono dovresti. Sto bene adesso. Sono così grata per la mia salute e mi sento anche in colpa, in un certo senso, per avercela fatta. Penso che questo virus stia suscitando così tante emozioni contrastanti. Devo dire che sono molto grata per le mie intrinseche nevrosi, che mi hanno fatto rimanere al chiuso prima di quanto mi aspettassi. Sono state messa in quarantena più a lungo del lockdown obbligatorio" ha dichiarato l'attrice.



Quali sintomi ha riscontrato Zoey Deutch:"Avevo mal di gola e mi sentivo totalmente delirante, come se stessi perdendo la testa... Uno dei miei amici ha perso solo gusto e olfatto. Uno è andato in ospedale con sintomi normali, ma un altro amico non ha avuto assolutamente alcun sintomo. Sono rimasta in isolamento due mesi e ancora esco molto poco, con una mascherina. Sono molto fortunata ma non tutti sono così privilegiati e dobbiamo stare molto attenti a chi non indossa mascherine". Altre star come Idris Elba, Tom Hanks, Rita Wilson e Daniel Dae Kim hanno dichiarato di aver contratto il virus.

Tom Hanks è stato dimesso dall'ospedale australiano nel quale era ricoverato qualche giorno dopo la notizia della sua positività al COVID-19. Idris Elba ha ringraziato i fan per la vicinanza che gli hanno mostrato in questo difficile periodo.