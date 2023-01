Zoey 102, arriva il film sequel dell'iconica serie Nickelodeon!

Tenetevi forte, perché torna Zoey 101, ora in una versione più..."alta". E' fresca infatti la notizia di un film sequel dello show Nickelodeon amatissimo dai bambini e ragazzi. Paramount+ accoglierà nuovamente gli alunni della PCA, e a confermare la notizia è la stessa protagonista: Jamie Lee Spears.

"Sono estremamente entusiasta di tornare con la mia famiglia PCA e continuare la storia di Zoey e tutti i personaggi che i fan conoscono e amano", così afferma Jamie Lynn Spears (riporta la nostra fonte).

Insieme a tale affermazione, arriva la prima immagine dell'attrice sul set: capello lungo biondo e mosso, e una sedia con una scritta in corsivo rosa che sfoggia un nome ben conosciuto, "Joey": sembra di essere tornati all'infanzia!

"Da produttore esecutivo, è stata una grandissima opportunità quella di lavorare con talenti come la Paramount+ e Nickelodeon", ha aggiunto la Spears. Non solo ne sarà dunque la protagonista del sequel, ma anche la produttrice esecutiva.

Intanto incombe sull'attrice la bufera intorno alla sorella cantante. Tempo fa infatti Britney Spears ha rilasciato delle dichiarazioni sulla famiglia non propriamente amichevoli. La star è però riuscita ad andare avanti e, lo scorso anno, è riuscita a celebrare un gioioso matrimonio con Sam Asghari. Ma la cantante non tarda mai a ricordare ai suoi fan i traumi che la famiglia Spears le ha dato, esperienze sconvolgenti che sembrerebbero aver segnato a vita la star americana, e la Zoey che ricordavamo non è stata risparmiata nella faida familiare.