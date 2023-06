Zoe Saldana voce narrante dell'Inter nel video social per la finale di Champions League

La voce di Zoe Saldana accompagna l'Inter di Simone Inzaghi verso la finale di Champions League che si giocherà questa sera a Istanbul tra i nerazzurri e il Manchester City di Pep Guardiola. Sul canale social della società meneghina è stato pubblicato un video speciale per accompagnare i tifosi interisti verso l'evento in terra turca.

Nel video From Milano To The Stars scorrono le immagini dei giocatori nerazzurri e del Duomo di Milano, in avvicinamento alla partita dell'anno.



Novantuno secondi con la voce di una delle attrici più famose al mondo, star di franchise come Avatar e Marvel Cinematic Universe.

Zoe Saldana ha un legame speciale con l'Italia in quanto sposata con l'artista Marco Perego, dal quale ha avuto tre figli e con il quale vive a Los Angeles.



Un legame con l'Italia che ora si rafforza grazie a questo video che ha entusiasmato i tifosi nerazzurri sparsi in tutto il mondo e fan dell'attrice, presente questa sera insieme ad altre celebrità proprio allo stadio Atatürk di Istanbul per assistere al match tra Inter e Manchester City.



Zoe Saldana detiene un record miliardario, avendo partecipato a 4 dei 6 film che hanno superato la soglia dei 2 miliardi di dollari al botteghino nel corso della storia.

L'attrice a gennaio ha festeggiato questo incredibile traguardo proprio sui social insieme ai fan.



Intervistata mesi fa sul nuovo film di James Cameron, Saldana ha parlato della crescita di Neytiri, il suo personaggio nel franchise tornato nel 2022 con il secondo capitolo, Avatar: La via dell'acqua.