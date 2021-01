Zoe Saldana senza veli sui social: i fan vogliono conoscere il significato del suo tatoo

La star di Guardiani della Galassia è tornata ad accendere i social con una nuova foto senza veli in cui mette in mostra tutte le sue curve. Zoe Saldana nello scatto pubblicato su Instagram indossa semplicemente un jeans, lasciando intravedere anche un suo particolarissimo tatuaggio.

Si tratta di una scritta in persiano posta sulla cambia toracica nelle immediate vicinanze del seno sinistro e molti follower si domandano cosa possa significare. L'attrice fin qui non lo ha mai rivelato pur avendo acceso più volte la curiosità dei suoi fan.

Questo non è l'unico tatuaggio di Zoe Saldana, la nostra amatissima Gamora infatti ne possiede molti altri tra cui il volto di suo marito Marco Perego, una scritta araba sul piede, e poi alcune stelline sui fianchi, sul braccio e sulla caviglia.

Questa non la prima volta in cui Zoe Saldana sceglie di apparire nuda sui social, l'attrice ha infatti rivelato di aver un ottimo rapporto con il proprio corpo e accettare tutti i suoi difetti. L'attrice dice di voler essere un esempio per tutte le donne e anche per questo uno degli obiettivi principali della sua carriera è quello di interpretare donne forti anche se il mondo del cinema è concentrato soprattutto sul mondo maschile.