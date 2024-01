Zoe Saldana strizza l'occhio a James Gunn: 'Il DC Universe? Lo farei, amo i supereroi'

Quando Zoe Saldana disse basta a Gamora e al Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia vol.3 evidentemente non intendeva chiudere le porte ai cinecomic in generale: l'attrice, già al fianco di James Gunn in occasione dei tre film sui Guardiani, è infatti pronta a rispondere a un'eventuale chiamata per il DC Universe.

A parlarne, mentre si vocifera di un James Gunn già nei guai, è stata proprio Saldana, che ha ribadito il suo amore per il genere e la sua voglia di tornare a lavorare con un regista che, costrizioni dovute agli impegni con Marvel a parte, è comunque evidentemente sempre riuscito a tirare fuori il meglio dal suo talento.

"Sì, lo farei. Amo l'universo dei supereroi in ogni sua forma. Ho dei figli che ora sono davvero ossessionati dai fumetti e dai supereroi, quindi farne parte per me vorrebbe dire prendere parte a progetti che loro guarderanno per i prossimi 10 o 15 anni delle loro vite. Per me sarebbe un sogno. Se mai dovesse accadere, e se dovesse accadere con James Gunn o con un regista che non sia James Gunn, ne sarei enormemente grata" sono state le parole dell'attrice. Cosa ne dite? Avete già in mente qualche ruolo targato DC per la nostra Zoe? Fatecelo sapere nei commenti!