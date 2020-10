Zoe Saldana in rosa su Instagram: 'In onore delle donne che hanno combattuto il cancro'

Nell'ambito del mese della consapevolezza sul cancro al seno anche Hollywood ha deciso di fare la sua parte: più di un'attrice ha deciso di esporsi per mettere in guardia le proprie fan dalla pericolosità di una malattia ancora troppo diffusa. Zoe Saldana, come sempre, si è fatta trovare in prima linea.

La star di Guardiani della Galassia ha infatti postato su Instagram una foto che la ritrae come sempre in splendida forma, con indosso un bikini rosa sfoggiato proprio per rendere omaggio alle tante donne che hanno combattuto e stanno combattendo la loro battaglia contro il cancro.

"Mi vesto di rosa per omaggiare tutte le donne che conosco che abbiano combattuto contro il cancro al seno. È il mese della consapevolezza sul cancro al seno e mi unisco ai miei amici di Kit Undergarments per la campagna #kitstokickcancer! Insieme a Wcrfur doneranno il 5% delle vendite dell'intero mese di ottobre. Inoltre doneranno 1 dollaro all'associazione per ogni persona che posterà una sua foto in intimo" scrive l'attrice nel suo post.

A proposito di universo femminile, recentemente Zoe Saldana ha parlato della sua voglia di interpretare donne forti sul grande schermo; l'attrice, qualche tempo fa, inviò un messaggio ai fan italiani in cui espresse la sua vicinanza al nostro Paese per l'emergenza coronavirus.