Zoe Saldana e il record dei 4 film da 2 miliardi: la star di Avatar festeggia sui social

Se James Cameron è il re del box office, avendo diretto ben tre diversi film da oltre due miliardi di dollari, Zoe Saldana dev'essere riconosciuta come regina assoluta del botteghino, dato che con Avatar: La via dell'acqua l'attrice ha portato a quattro il suo record personale.

Ad oggi, infatti, sono solo sei i film che sono riusciti a superare la soglia dei 2 miliardi di dollari al botteghino globale, e Zoe Saldana è apparsa in ben quattro di essi! Come saprete, Avatar The Way of Water ha raggiunto il traguardo di 2 miliardi nei giorni scorsi, e nel film ovviamente l'attrice è tornata ad interpretare l'iconico ruolo della guerriera Na'vi Neytiri, che aveva già portato sullo schermo nel film originale della saga, Avatar, uscito nel 2009 e divenuto all'epoca il primo film della storia a superare i due miliardi.

Nei tredici anni passati tra i due kolossal di James Cameron, però, Zoe Saldaña è stata anche Gamora in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che hanno superato i due miliardi di dollari di incasso rispettivamente nel 2018 e nel 2019 (gli altri due film presenti in questo esclusivissimo club, ricordiamolo, sono Star Wars: The Force Awakens e Titanic, diretto sempre da Cameron).

È un risultato impressionante per Zoe Saldana, che in queste ore è comparsa su Instagram per festeggiare insieme ai fan e ringraziare gli autori che l'hanno portata a questo record senza precedenti. "Wow! Non so propri che cosa posso dire. Sicuramente è stata una montagna russa di emozioni. Sono molto grata per la possibilità di svegliarmi ogni mattina e andare a fare ciò che amo, ma mai in un milione di anni avrei pensato di fare la storia con questi film. Sono fortunata ad essere stata scelta per questi progetti straordinari e rivoluzionari, e voglio ringraziare James Cameron, James Gunn e i fratelli Russo per avermi convinta nelle loro visioni. Grazie a tutti i nostri fan per aver reso questi film ciò che sono oggi: abbiamo fatto la storia!"

Nel frattempo, Avatar: La via dell'acqua non si ferma e nel prossimo week-end potrebbe superare anche Star Wars Il risveglio della Forza al botteghino globale.