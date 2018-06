Zoe Saldana: la prima attrice a comparire in due film da due miliardi al botteghino

Quello raggiunto dall'attrice Zoe Salanda è un primato senza precedenti e, sicuramente, può iniziare a festeggiare. Eh sì, perché l'attrice è l'unica ad aver partecipato, fino ad oggi, a ben due pellicole di successo che hanno superato quota due miliardi al botteghino mondiale.

Zoe Saldana aveva recitato già nell'acclamato Avatar di James Cameron, pellicola realizzata con la performance capture, che fu lanciato nel 2009 tra l'hype generale. All'epoca la tecnologia 3D era "qualcosa di nuovo" e il grande battage pubblicitario - che puntava molto più sugli effetti speciali e sull'esperienza cinematografica dello spettatore dietro gli occhialetti piuttosto che sulla storia che fu, successivamente, criticata aspramente - consentirono alla pellicola di essere un grosso successo al box-office e superare la fatidica soglia dei due miliardi di dollari.

Quest'anno Saldana - che da un po' di anni interpreta il membro dei Guardiani della Galassia, Gamora, all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel Studios - ha partecipato ad Avengers: Infinity War diretto dai fratelli Joe & Anthony Russo. Anche in questo caso film attesissimo da appassionati e non, e la soglia psicologica dei due miliardi di dollari in tutto il mondo non è stata poi cosi difficile da raggiungere.

In questo modo Saldana si ritrova ad essere la prima attrice ad aver partecipato a ben due pellicole da due miliardi di dollari. Un primato niente male.