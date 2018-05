Zoe Saldana potrebbe aver spoilerato Avengers 4, svelato il titolo ufficiale?

Mentre Avengers: Infinity War sta sbancando i botteghini di tutto il mondo, iniziamo a parlare (o meglio: speculare) sul quarto episodio della saga, in arrivo a maggio 2019, che continuerà quanto visto in questo film.

ATTENZIONE! SPOILER!

In Avengers: Infinity War muoiono numerosi personaggi principali, tra i quali la Gamora di Zoe Saldana, sacrificata dal 'patrigno' Thanos per ottenere la Gemma dell'Anima. Anche se sceneggiatori e registi sono rimasti molto sul vago sulle effettive morti di tutti i personaggi, Saldana potrebbe aver spoilerato già il suo ritorno per Avengers 4: "Almeno per me, è sembrato un 'to be continued'. Perché sapevo già che, insieme a molti colleghi, dovremo tornare a fine anno per le riprese aggiuntive di Avengers 4... quindi per me è stato più un 'ci vediamo' piuttosto che un addio". Chiaramente, è sempre possibile che la sua Gamora appaia in flash-back o sequenze oniriche e non necessariamente che resusciti...

Intanto anche una nuova teoria di Newsarama sul quarto episodio ed il suo titolo. Stando al sito, la Marvel avrebbe incluso Avengers Forever all'interno di ComiXology. L'inclusione di un titolo cosi 'minore' della Marvel ha fatto pensare a Newsarama che sia stato fatto perché il quarto film si chiamerà proprio Avengers Forever come quella run a fumetti, alla quale potrebbe ispirarsi.

Nel fumetto, gli Eroi più potenti della Terra di tante ere differenti viaggiano nel tempo per fermare una minaccia. Una cosa che potrebbe accadere anche a livello cinematografico, visto che abbiamo visto Ant-Man e Tony Stark insieme a Captain America e Thor ai tempi del primo The Avengers... voi cosa ne pensate?