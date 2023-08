Zoe Saldana contro il pay-gap di Hollywood: 'Dovete pagarmi allo stesso modo!'

Zoe Saldana ha compiuto 45 anni di recente. La star di Guardiani della Galassia e Pirati dei caraibi si è espressa in merito al pay-gap presente all’interno di Hollywood, che discrimina in particolare le donne e le minoranze.

“Il divario è maggiore per le lavoratrici “latine”, che in media ricevono solo 53 centesimi per ogni dollaro pagato ad un uomo. Il divario è aumentato rispetto all'anno scorso e per alcune è ancora peggiore. È un'ingiustizia e c'è ancora molto lavoro da fare perché le donne latine siano trattate in modo equo. Io sono #FenomenalmenteLatina, e sostengo la parità di retribuzione per le latine!” Ha scritto Saldana sul social Instagram.

L’attrice ha addirittura invitato le spettatrici a non finanziare i film a prevalenza maschile per contrastare il sessismo hollywoodiano:

“Non vi chiedo di idolatrarmi, vi chiedo di pagarmi allo stesso modo, perché vi rivolgete sempre a me quando avete bisogno per un tour pubblicitario! Il pubblico ha il potere. Sono loro a comprare i biglietti per tutti questi film creati dagli uomini. Ci sono film realizzati da registe donne, da scrittrici donne, con ruoli principali femminili, ma le donne non vanno a vedere quei film. Andiamo con i nostri fidanzati a tenerli per mano per andare a vedere un film di cui non ce ne può fregare di meno! Le donne che si ritrovano in posizioni di potere dovrebbero usarlo per aiutare altre donne. Non me ne può fregare di meno delle storie maschili e dei film di guerra, e non perché non sia un'intellettuale, ma perché voglio sapere cosa succede a una donna.”

Nonostante le forti dichiarazioni, l’attrice rimane tra le più apprezzate nel mondo di Hollywood, tanto che Micheal Kelly ha di recente rivelato quanto sia fantastico lavorare con Zoe Saldana. E voi cosa ne pensate delle parole dell’artista? Fatecelo sapere nei commenti.