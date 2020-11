Zoe Saldana nuda su Instagram: così Gamora vuole 'cambiare sè stessa ed essere saggia'

La foto di Zoe Saldana in costume rosa per la lotta contro il cancro testimonia la volontà dell'attrice di far sentire sempre la propria voce, e stavolta ha deciso di tornare su Instagram con un'elegante scatto in cui appare senza veli.

Nell'ultima settimana il clima delle elezioni americane ha mantenuto il paese in uno stato di tensione continua, ma ora che il presidente è stato eletto e il mondo è stato cambiato, l'interprete di Gamora nel Marvel Cinematic Universe ha deciso di "ritornare alla regolare programmazione".

"Ieri sono stata intelligente, volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggia, voglio cambiare me stessa", recita la didascalia della foto. Le parole sono quelle di Gialal al-Din Rumi, poeta e punta di diamante della letteratura mistica persiana, i cui aforismi sembrano essere particolarmente cari all'attrice.

Dopo gli stravolgimenti attuati negli USA negli ultimi giorni, celebrati attraverso vignette e Storie Instagram con protagonista la vice-presidente Kamala Harris, sembra proprio che Saldana abbia intenzione di concentrarsi anche su sé stessa e sul suo equilibrio, interiore ed esteriore.

Sebbene abbia esordito nel mondo dello spettacolo come ballerina per poi abbracciare il mondo del cinema, ha posato spesso per servizi fotografici in veste di modella, per brand famosi e riviste internazionali. La sua vocazione rimane quella di interpretare donne forti come Gamora, come ha dimostrato nei suoi molti film, da Avatar al biopic di Nina Simone.