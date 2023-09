Zoe Saldana non era troppo convinta dello script di Avatar: 'Era strano'

Avatar è il miglior incasso nella storia del cinema ma inizialmente, ancor prima di arrivare sul grande schermo, non tutti furono pienamente convinti del suo successo e tra questi c'è pure Zoe Saldana, star del colossal nei panni della Na'vi Neytiri, che non si aspettava per niente una sceneggiatura del genere da James Cameron.

L'attrice, all'epoca della gestazione di Avatar, non sapeva ancora cosa avesse il regista di Titanic in mente ma sapeva che Cameron stava lavorando a un nuovo progetto e volle tentare di fare un provino per un ruolo nel suo film. Ma, come raccontato da Zoe Saldana a Wall Street Journal una volta letti i dialoghi per il provino trovò il ruolo decisamente strano: "All'epoca ho sentito che James Cameron si stava preparando per girare un film. All'inizio pensavo che sarebbe stato il franchise giapponese di sua proprietà. Ma gli estratti della sceneggiatura usati per le audizioni parlavano di questa ragazza che apparteneva alla tribù di una giungla e ho pensato che fosse strano".

Saldana fece comunque il provino ed aspettò per un po' fin quando non venne richiamata per una seconda audizione e capì che il prossimo film di James Cameron sarebbe stata una vera e propria rivoluzione per il cinema di fantascienza.

Avatar è stato il primo capitolo della saga di James Cameron ambientata nel mondo di Pandora: dopo 13 anni è arrivato il secondo film Avatar: La via dell'acqua, un ulteriore record nella storia del cinema. Adesso sono attesi i successivi sequel: la saga di Avatar terminerà nel 2031.