Zoe Saldana: 'Interpretare donne forti è diventata la mia vocazione'

Questa sera va in onda su Italia 1 Colombiana, film del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson con protagonista Zoe Saldana. L'attrice di origini dominicane ha dichiarato di voler ergersi a paladina delle donne con i suoi ruoli, interpretando sempre personaggi forti che sono in grado di riscattarsi.

"Che sia uno dei personaggi dei fumetti Marvel o una donna vera come Nina Simone, il mio scopo è provare ad aprire la mente delle ragazze. Interpretare i ruoli di donne toste è diventata la mia vocazione. Chi insegna oggi alle teenager che bisogna battersi contro una società ingiusta e diseguale?"

L'attrice sostiene insomma, che le ragazze anche al cinema abbiano bisogno di donne forti in grado di riscattarsi e far fronte ad una società fortemente maschilista.

"Non lo imparano certo seguendo i proclami di Trump che trasudano un’ideologia classista e machista. Noi donne abbiamo abbassato la testa per secoli. È ora di smetterla. Se con i miei ruoli posso dare un esempio lo farò sempre e comunque. Hollywood non potrà mai impormi ruoli che non mi piacciono. Una donna non è un cittadino di seconda classe e come donna non starò mai in seconda fila".

Gli inizia della sua carriera non sono stati di certo semplici e, un ruolo fondamentale è stato svolto da sua madre che l'ha sempre incoraggiata: "Quando ho iniziato a fare l’attrice ho fatto molti provini e nella maggior parte dei casi sono stata scartata. Mi dicevano che ero troppo etnica, troppo nera, troppo bianca. Ero fuori da ogni schema, preferivano sempre ragazze più tradizionali, preferibilmente bionde. É stata dura. Ma mia madre mi ha cresciuta insegnandomi a essere una donna forte, a non tirarmi indietro davanti ai rischi. Ho imparato anche a dire tanti no, mentre invece noi donne siamo state abituate per troppi secoli a dire sempre sì. Non dobbiamo sentirci costrette ad accettare nulla se non ci sentiamo a nostro agio".

Di recente Zoe Saldana ha rivelato che sua madre la confonde con Thandie Newton e si è detta molto vicina all'Italia per il momento difficile trascorso.