Zoe Saldana, basta Guardiani? 'Negli ultimi anni io bloccata nei grandi franchise'

Il successo, si sa, ha un prezzo: se da un lato prender parte a un franchise come il Marvel Cinematic Universe spalanca le porte del paradiso, ad esempio, dall'altro richiede sicuramente un sacrificio in termini di tempo da dedicare ad altri progetti. Ne sa qualcosa Zoe Saldana, che in queste ore si è lasciata andare a qualche riflessione.

Dopo aver confessato cosa non le mancherà di Gamora dopo Guardiani della Galassia vol.3, infatti, la star di Avatar ha ammesso di provare una leggere frustrazione al pensiero di esser stata bloccata, nel corso dell'ultimo decennio, dalla sua partecipazione a franchise così importanti e dispendiosi in termini di tempo ed energie.

"Mi sento come se negli ultimi 10 anni della mia vita fossi stata bloccata, bloccata in questi franchise" sono state le parole di Saldana, che ha comunque espresso la propria gratitudine per il successo ottenuto: "Ma vuol dire anche che artisticamente io non abbia potuto espandermi o crescere o mettere alla prova me stessa in generi differenti o ruoli diversi" ha quindi concluso l'attrice.

Luci e ombre, dunque, di un successo che, tra Avatar, Marvel e Star Trek, arride a Zoe Saldana ormai da un bel po' di tempo. Che sia dunque l'ora di dire basta? Vedremo quale sarà la sua decisione! Tornando a Marvel, comunque, Zoe Saldana ci ha anche spiegato la presenza di varie teste di Gamora sul set di Guardiani della Galassia vol.3.