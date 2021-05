Zoe Saldana, quanto guadagna la star di The Losers? Scopriamolo insieme

Zoe Saldana questa sera torna in tv con The Losers, il film del 2010 diretto da Sylvain White, adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto DC/Vertigo. L'attrice negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con ruoli di grande successi, scopriamo dunque a quanto ammonta il suo patrimonio.

Zoe Saldana ha mosso i primi passi nel lontano 1999, comparendo in un episodio di Law & Order – I due volti della giustizia e poi è apparsa anche nel film Il ritmo del successo. Da allora ne ha fatta di strada guadagnandosi una stella nella celebre Walk of Fame e diventando l'attrice che ha preso parte alle pellicole con i maggiori incassi della storia del cinema. Stiamo parlando naturalmente di Avatar e degli ultimi due Avengers.

Stando alle ultime stime il patrimonio netto di Zoe Saldana si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di dollari ma, è sicuramente destinato ad aumentare di gran lunga con i suoi prossimi impegni lavorativi. Nei gli anni a venire infatti la vedremo prima in Avatar 2, poi, prenderà parte al nuovo film fantascientifico di Shawn Levy, ovvero The Adam Project al fianco di Ryan Reynolds e Mark Ruffalo. Nel 2023 toccherà poi a Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, le cui riprese dovrebbe cominciare il prossimo anno, e poi nel 2024, tornerà ancora una volta a lavorare con Cameron in Avatar 3, infine prenderà parte ad un progetto senza nome e senza data d'uscita scritto e diretto da David O. Russell.