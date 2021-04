Zoe Saldana, la Gamora del MCU infiamma i social con una piccante foto in intimo

Da poco reduce dalla fine delle riprese dei prossimi capitoli di Avatar di James Cameron, che cominceranno ad uscire a cadenza biennale a partire dalla fine del 2022, Zoe Saldana continua a lavorare a progetti anche minori e intanto infiamma i social e i suoi fan con una nuova foto (o reel) in intimo.

Potete vederla in calce alla notizia, nel suo accattivante bianco e nero. Sul tavolino di quello che presumiamo essere il suo camerino per un servizio fotografico o uno spot pubblicitario, vediamo trucchi di preparazione, sapone e fazzoletti. Lei ha scritto "behind the scenes" in calce, anche se non è chiaro a cosa si stia riferendo.



Come abbiamo già sottolineato, sono diversi i progetti in uscita con protagonista Zoe Saldana. In ordine di tempo, la rivedremo nel 2022 nel già citato Avatar 2 di James Cameron ma anche nell'intrigante The Adam Project di Shawn Levy al fianco di Ryan Reynolds e Mark Ruffalo. Nel 2023 toccherà poi a Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, le cui riprese dovrebbe cominciare il prossimo anno, e poi nel 2024 Avatar 3 e un progetto senza data d'uscita scritto e diretto da David O. Russell.



Un momento impegnato per un'attrice apprezzata e in continua ascesa.