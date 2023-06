Zoe Saldana compie 45 anni: 'La fantascienza mi allontana dai problemi quotidiani'

Sono 45 le candeline che spegne oggi Zoe Saldana: forte di una carriera ormai più che ventennale, l'attrice classe 1978 è diventata nel corso degli ultimi quindici anni uno dei volti più importanti del cinema di fantascienza, grazie prima al clamoroso successo di Avatar e poi a quello di Guardiani della Galassia.

La nostra Zoe, che qualche ora fa ha chiesto ai suoi fan quanti anni avranno quando finirà Avatar, ha d'altronde spiccato il volo nel cinema che conta proprio grazie al film di James Cameron uscito nel 2009: un salto di qualità per il quale l'attrice ringrazia la danza classica e che le ha permesso di maturare il suo grandissimo amore per la fantascienza.

"Da ragazza, tutti mi dicevano: 'Come sei melodrammatica! Dovresti andare a Hollywood'. Avevano ragione. Però la mia passione, allora, era la danza classica, che mi ha trasmesso il gusto di esibirmi di fronte a un pubblico, la disciplina e la concentrazione. È stata la mia salvezza al liceo, quando mi prendevano in giro perché ero la più brutta della classe. Se non sapessi ballare non avrei mai potuto fare i film che ho fatto. È la ragione per cui James Cameron mi ha scelta per Avatar. Grazie a quel film poi ho fatto Star Trek e dopo Guardiani Della Galassia. Amo la fantascienza perché mi fa entrare in un altro mondo e mi allontana dai problemi quotidiani, mi rilassa e mi diverte" sono state le parole di Saldana. Anche voi vivete allo stesso modo l'approccio con la fantascienza? Fatecelo sapere nei commenti!