Zoe Saldana e i 4 film da 2 miliardi: ha guadagnato più con Avatar o con Avengers?

Zoe Saldana è l'unica persona al mondo con quattro film da 2 miliardi, avendo preso parte alle produzioni di Avatar, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Avatar: La via dell'acqua, ma quelle saga ha fruttato più soldi all'attrice?

Nel 2023, il patrimonio netto di Zoe Saldana equivale a circa 40 milioni: considerati i suoi ruoli di spicco nei quattro film di maggior successo commerciale di tutti i tempi - Avatar, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Avatar: La via dell'acqua - ci si potrebbe aspettare che un conto in banca considerevolmente più alto, in teoria, ma tutto dipende dai contratti ottenuti dall'attrice. Stando a The Things, ad esempio, Zoe Saldana avrebbe ricevuto circa 100mila dollari per il suo ruolo nel primo film dei Guardiani della Galassia, mentre tenendo conto degli incrementi salariali durante il suo viaggio nell'MCU, si stima che l'attrice abbia guadagnato dai 10 ai 15 milioni di dollari per le sue sette interpretazioni di Gamora nel franchise.

D'altra parte, nel 2009 Zoe Saldana incassò 4 milioni per Avatar di James Cameron, divenuto all'epoca il film di maggior incasso di tutti i tempi. Per il sequel Avatar: La via dell'acqua, invece, l'attrice ha incassato 8 milioni, per un totale di 12 milioni su due film di Avatar: considerando che la saga di James Cameron prevede altri tre sequel, si può comodamente dire che Zoe Saldana ha guadagnato più dai due film di Avatar che dai sette film del MCU in cui è apparsa.

Per altre letture, vi ricordiamo le nuove date d'uscita dei sequel di Avatar.