Zoe Saldana ha pianto vedendo 20 minuti di Avatar 2: 'Un film che non dimenticherete mai'

Disney ha confermato che Avatar 2 uscirà nel 2022, e mentre ci avviciniamo alla data di pubblicazione prestabilita (dicembre) la co-protagonista della saga Zoe Saldana ha rivelato di aver visto venti minuti dell'attesissimo nuovo film di James Cameron.

In un'intervista promozionale per il suo nuovo film The Adam Project, diretto da Shawn Levy con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Jennifer Garner e ora disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix, la star di Guardiani della Galassia interprete di Neytiri su Pandora ha dichiarato:

"Ho paura che mi venga un nodo in gola nel parlarne, perché l'ultima volta che ho visto solo venti minuti del film sono scoppiata a piangere. E' successo pochi mesi fa, alla fine dell'anno scorso. Ho visto venti minuti del nuovo film e sono rimasta letteralmente senza parole, mi sono commossa fino alle lacrime. Questa storia sarà davvero avvincente. Avatar 2 è sicuramente un salto in avanti rispetto ad Avatar 1, quindi penso che dobbiate prepararvi, dico davvero. Sarà un'avventura che non dimenticherete mai."

Ricordiamo che Avatar 2 uscirà il 16 dicembre 2022, ma sarà solo l'inizio di una nuova saga ambientata su Pandora: James Cameron ha già diretto Avatar 3, in uscita nel 2024, con Avatar 4 e Avatar 5, il capitolo finale, previsti rispettivamente per il 2026 e il 2028. Per altre notizie, sapete che Jake e Neytiri avranno un figlio umano in Avatar 2?