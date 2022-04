Zoe Kravitz su The Batman: 'La storia d'amore con Bruce Wayne è una cosa complicata'

Dopo aver scoperto nuovi dettagli sul passato di Catwoman rivelati dal regista Matt Reeves, la star di The Batman Zoe Kravitz ha discusso la 'complicata' storia d'amore che lega Bruce Wayne e Selina Kyle.

Sempre dal voluto 'The Art of the Batman', l'attrice dichiara:

"Il gioco tra il gatto e il topo è un ottimo modo per descrivere la storia d'amore tra Bruce e Selina, penso che tra loro ci sia una sorta di amore-odio e penso che il confine tra amore e odio sia molto sottile. Le loro anime sono connesse in maniera molto profonda, ma vedono molte cose in modo molto diverso. Probabilmente stanno combattendo per la stessa cosa ed entrambi credono nella giustizia, ma forse la loro idea di cosa sia la giustizia potrebbe essere un po' diversa. Sono persone che combattono davvero per ciò in cui credono, non hanno paura di combattere, non hanno paura di morire per ciò in cui credono, e sono entrambe persone che spesso si sono sentite sole, eppure quella solitudine li ha plasmati e li ha trasformati in ciò che sono oggi. Credo che, nel loro incontrarsi, ognuno dei due abbia trovato la rispettiva metà. È una cosa spaventosa ma anche eccitante e sexy, tutto allo stesso tempo."

Vi ricordiamo che The Batman è disponibile in home video digitale anche in Italia: per altri approfondimenti scoprite una nuova scena eliminata da The Batman, scena che coinvolge proprio Catwoman in compagnia di Pinguino.