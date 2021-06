Zoe Kravitz, dopo The Batman Catwoman diventa regista: dirigerà Channing Tatum!

Dopo il first look deal di Robert Pattinson con Warner Bros., dal cast dell'attesissimo The Batman arrivano nuove interessanti novità per il futuro della produzione hollywoodiana: Zoe Kravitz, interprete di Catwoman, si prepara infatti ad esordire alla regia col film Pussi Island.

L'opera, venduta al Mercato del Festival di Cannes che si sta tenendo in questi giorni in Costa Azzurra, in attesa dell'inizio vero e proprio di Cannes 2021, è descritto come un thriller che l'attrice ha scritto con E.T. Feigenbaum e che avrà tra i protagonisti anche Channing Tatum: la storia segue Frida, una giovane e intelligente cameriera di Los Angeles intenzionata a sedurre il filantropo e magnate della tecnologia Slater King (Tatum). La donna riesce a farsi abilmente strada nella cerchia ristretta di King fino ad ottenere un incontro galante e intimo sulla sua isola privata. Ma nonostante l'ambientazione epica, gli invitati eleganti, lo champagne a fiumi e le feste fino a tarda notte, Frida ben presto si renderà conto che su quell'isola sta succedendo qualcosa di strano.

"Il titolo significa molte cose", ha detto la Kravitz. “Ho iniziato a scrivere questa storia nel 2017. Come donna in generale, e come donna in questo settore, ho sperimentato alcuni comportamenti a dir poco strani dal sesso opposto. All'inizio il titolo era una specie di scherzo, questo posto dove le persone andavano, portavano le donne, facevano festa e tante altre cose. Poi la storia si è evoluta in qualcos'altro, ma il titolo ha finito per avere più significati. Allude alla sfera sessuale utilizzata in modo improprio, e anche se oggi le persone si stanno evolvendo e i comportamenti stanno finalmente cambiando c'è ancora tanto amaro in bocca per ciò che è accaduto in passato. Il titolo fa riferimento a questo, ma anticipa anche un film giocoso che sarà un po' commedia e un po' thriller".

Zoe Kravitz ha fatto esperienza di sceneggiatura e produzione su High Fidelity, serie tv disponibile su Disney+ Star. Tra i suoi ruoli cinematografici più famosi, oltre all'attesissima Catwoman di The Batman per il regista Matt Reeves, è stata vista anche in X-Men: First Class e Mad Max: Fury Road di George Miller.

