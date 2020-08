Zoe Kravitz, team up fra Catwoman e Black Canary? Parla Jurnee Smollett

Durante una sessione di domande e risposte su Twitter avvenuta nelle scorse ore, a Jurnee Smollett, star di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), è stato chiesto di un potenziale team-up fra la sua Black Canary e la Catwoman di Zoe Kravitz.

Il personaggio esordirà nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves al fianco di Robert Pattinson, e come tutti i fan anche l'interprete di Black Canary non vede l'ora di vederla in azione. A proposito di un potenziale team-up fra le due supereroine di Gotham City, l'attrice ha dichiarato:

"Probabilmente morirei e andrei in paradiso se mai accadesse una cosa del genere. Zoe è semplicemente una regina".

Come noto il franchise di The Batman si ritaglierà uno spazio separato dal resto del DC Extended Universe, ma la Warner Bros. sembra sempre più intenzionata a giocare con la malleabilità del Multiverso e con un film crossover Birds of Prey vs Gotham City Sirens già ampiamente rumoreggiato, potrebbero esserci delle chance di vedere Black Canary e Catwoman insieme sul grande schermo. Voi cosa ne pensate? Vi era piaciuta l'interprete di Jurnee Smollett nel film di Harley Quinn? E quali sono le vostre aspettative per l'interpretazione di Zoe Kravitz? Come sempre, ditecelo nella sezione dei commenti.

