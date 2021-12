Zoe Kravitz, il nuovo taglio della Catwoman di The Batman è irresistibile

Nei mesi scorsi Zoe Kravitz ha conquistato tutti con il suo look al Met Gala e ora, la bellissima interprete di Selina Kyle nel The Batwoman di Matt Reeves sta conquistando tutto con il suo nuovo e sensualissimo taglio di capelli.

Non sappiamo ancora se si tratta di un escamotage per vestire al meglio i panni dell'iconica Catwoman o se la bellissima figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonnet abbia deciso di abbandonare per sempre la sua lunga chioma, fatto sta che questa nuova acconciature è riuscita a renderla ancora più irresistibile. Questo taglio medio esalta moltissimo l'attrice, che ha da poco compiuto 33 anni, amplificando in maniera a dir poco impressionante la sensualità del suo sguardo.

Proprio per il compleanno della sua amata figlia, nei giorni scorsi il cantante ha condiviso un tenero post sui social. Nella foto che potete trovare anche in calce a questa notizia, Kravitz si mostra su una spiaggia con quella che un tempo era la sua bambina, intento a costruire castelli di sabbia. La didascalia associata allo scatto recita: "Buon compleanno, Zoe. Tanti altri castelli da costruire insieme. Ti amo infinitamente".

Tra l'altro, in una recente intervista, Zoe Kravitz ha fatto i complimenti a Rober Pattinson per The Batman, sottolineando come l'attore sia perfetto per il ruolo del supereroe DC.