Zoe Kravitz, la star di The Batman è letteralmente mozzafiato nelle nuove foto Instagram

Nelle scorse ore Zoe Kravitz, interprete di Catwoman nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram alcuni scatti di un nuovo servizio fotografico per 'l'inverno 2021'.

Con vistosi gioielli al collo, un provocante top nero, delle aggressive calze a rete e soprattutto dei tacchi dalla punta 'artigliata', la star sembra davvero una Selina Kyle conturbante e pronta a raggirare le ignare vittime delle sue rapine: i fan non vedono l'ora di ammirare Zoe Kravitz all'opera nei panni di Catwoman, e soprattutto fianco a fianco con il Batman di Robert Pattinson.

Ricordiamo che il nuovo film della saga del cavaliere oscuro uscirà a marzo 2022: l'opera è stata scritta e diretta da Matt Reeves, acclamato autore di Cloverfiled, Bloody Story e The War: Il pianeta delle scimmie, che è stato reclutato dalla DC Films per sviluppare un intero franchise basato sulle avventure del giovane Bruce Wayne di Pattinson. La saga sarà slegata dal resto del DC Extended Universe e sarà ambientata su Terra-2. Al momento, oltre a The Batman e alla serie tv prequel per HBO Max, non si conoscono eventuali altri progetti legati al franchise.

La storia di The Batman è tenuta segreta, anche se è stato rivelato che il film sarà ambientato durante il secondo anno di attività di un cavaliere oscuro (quasi) alle prime armi, con il detective della polizia James Gordon come unico alleato in una città Gotham City che ancora non si fida di lui. Gli omicidi di un nuovo serial killer conosciuto come Enigmista metteranno a soqquadro il tessuto sociale della metropoli, svelando un'oscura cospirazione che potrebbe essere legata al passato dello stesso Bruce Wayne.

