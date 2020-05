Zoe Kravitz sexy Catwoman su Instagram: è questo il look della star in The Batman?

In queste ore l'attrice Zoe Kravitz, interprete di Catwoman nel nuovo e attesissimo The Batman scritto e diretto da Matt Reeves, sembra aver condiviso su Instagram quello che sarà il look del suo personaggio nel film con Robert Pattinson.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'attrice dalla sua quarantena ha mostrato - oltre ad un gustoso calice di vino rosso - anche un taglio di capelli cortissimo, lo stesso che sfoggiò mesi fa a pochi giorni dall'annuncio ufficiali del suo ingresso nel cast: è noto che le riprese del film, in corso nel Regno Unito, sono state interrotte in queste settimane a causa del Coronavirus, ma in questi giorni potranno riprendere; sembra chiaro che la sexy Selina Kyle avrà questa acconciatura in The Batman, che contribuirà a distinguerla non poco dalle precedenti versioni interpretate da Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway.

Cosa ve ne pare? Preferite una Catwoman dai capelli corti o una Catwoman coi capelli lunghi? Nel corso della sua decennale storia editoriale, il personaggio DC Comics ha sfoggiato i look più disparati, ma il taglio della Kravitz ricorda non poco la Catwoman di Frank Miller in Batman: Anno Uno, non a caso già indicato come una delle principali fonti di ispirazioni del film.

