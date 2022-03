Zoe Kravitz e Robert Pattinson sono belli da bava alla bocca nelle foto di Wonderland

Il debutto stratosferico di The Batman al box office americano si deve sicuramente anche alla solidissima base di fan di Robert Pattinson e Zoe Kravitz, protagonisti del nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves.

Le due superstar sono tornare insieme per il nuovo servizio fotografico della rivista Wonderland, con una serie di foto impressionanti che hanno infiammato i social e lasciato i follower con la bava alla bocca: potete ammirare tutti gli scatti nei due post in calce all'articolo.

The Batman è ambientato nel secondo anno di 'carriera' di Bruce Wayne nei panni del vigilante 'Vendetta', ed è totalmente slegato dal resto del DCEU. In una Gotham City modellata sulle metropoli noir del cinema di genere anni 70 e 90, il protagonista sarà costretto ad affrontare la sua più grande sfida quando il pericoloso serial killer Enigmista inizia ad uccidere brutalmente alcune delle personalità più in vista della città. Per fermarlo, Batman dovrà fare squadra con il tenente James Gordon e la gatta-ladra Selina Kyle per risalire la corrente di un sottobosco criminale oscuro e corrotto, governato dal boss della malavita Carmine Falcone e dal suo braccio destro Oswald 'Pinguino' Cobblepot.

The Batman è in programmazione al cinema in Italia. Per altri approfondimenti scoprite i primi dettagli sul sequel di The Batman: ci sarà un salto temporale rispetto agli avvenimenti del primo capitolo?