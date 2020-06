Zoe Kravitz rivela: 'La storia di The Batman è fantastica, ecco i fumetti che ho letto'

Dopo aver discusso brevemente il costume di Catwoman, che se non fosse stato per la piccola pandemia ce ha sconvolto il mondo negli ultimi mesi sarebbe già stato mostrato al pubblico, la star Zoe Kravitz ha anticipato la storia di The Batman, nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves.

L'attrice Kravitz ha discusso la sceneggiatura del film con Robert Pattinson durante una recente intervista nel podcast MTV di Josh Horowitz Happy Sad Confused. Ha rivelato: "Il film è fantastico e Robert è assolutamente l'uomo per questo lavoro. La sceneggiatura è fenomenale".

L'interprete di Selina Kyle non è il primo membro del cast a tessere le lodi della sceneggiatura: in precedenza, Paul Dano (l'Enigmista) l'aveva definita "molto potente", e lo stesso ha detto anche Colin Farrell (Pinguino). Ma per quanto riguarda le ispirazioni arrivate dai fumetti? Ecco quali pagine DC Comics ha studiato la Kravitz:

"Ho letto il fumetto Anno Uno", ha detto Kravitz. "È fantastico, è super tosto." Per quelli che non lo sanno, il fumetto di Batman: Year One di Frank Miller è considerato una delle due-tre opere fondamentali della storia editoriale del personaggio, e racconta i primi mesi di attività di Batman, Catwoman e James Gordon, appena arrivato in città da San Francisco. Probabilmente non a caso, secondo quanto riferito il film di Reeves sarà incentrato proprio sulla prima fase della carriera dei tre personaggi, con Gordon (interpretato da Jeffrey Wright) ancora lontano dallo status di commissario.

Inoltre, la storia di quel fumetto sarebbe proseguita a grandi linee in Batman: The Long Halloween, una delle mini-serie più acclamate della DC Comics che, secondo i rumor, sarebbe una fonte di ispirazione fondamentale per The Batman. "È stato davvero brutto dover fermare i lavori su un film per il quale tutti si erano preparati così tanto", ha aggiunto la Kravitz. "Ma allo stesso tempo, ovviamente, ho cercato di trovare un modo di guardare al bicchiere mezzo pieno. È interessante per la nostra generazione, si tratta della prima grande crisi che abbiamo dovuto affrontare. È la nostra personale fine del mondo e le cose sono un disastro e dobbiamo imparare a ricavare qualcosa da tutto questo, dobbiamo capire le difficoltà degli altri e ciò per cui stanno lottando. Quindi si, magari questo è solo un film, è solo Batman, ma vogliamo riversarci dentro quel tipo di consapevolezza."

Per altri approfondimenti ecco il programma completo dell'allenamento di Robert Pattinson per il ruolo di Batman.