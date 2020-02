Zoe Kravitz rivela il suo approccio attoriale a Catwoman per il The Batman di Matt Reeves

Le riprese dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves sono ufficialmente iniziate, e dopo aver dato una prima occhiata a Robert Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro e aver approfondito dettagli vari ed eventuali, è arrivato adesso il momento di concentrarci un po' su Catwoman, interpretata nel film da Zoe Kravitz.

Intervista infatti da Variety per la sua nuova serie televisiva, High Fidelity di Hulu, Kravitz ha rivelato di aver già cominciato il lavoro di interpretazione di Selina Kyle, tanto che ha anche ammesso di aver già indossato il costume di Catwoman. Discutendo del suo approccio al ruolo, comunque, l'attrice ha dichiarato di non lasciare che il nervosismo alteri la sua performance, mettendolo a disagio e in confronto diretto con le passate iterazioni:



"Inizialmente è stato un po' spaventoso, ma anche se comincio a sentirmi nervosa per qualcosa sento che quello stesso sentimento mi spinge comunque verso un posto migliore, quindi accolgo ben volentieri i nervi. Se inizi a concentrarti troppo sul fatto che la gente giudicherà il tuo lavoro un pessimo servizio al personaggio, è come mettere le proprie energia in un posto sbagliato. Certo, voglio onorare i fan e spero vivamente che possa piacergli quello che sto facendo nel ruolo, ma per fare quello che penso di dover fare con Catwoman devo andare dritta e dimenticare il resto del mondo".



La Kravitz ha anche parlato dell'entusiasmo e della gioia di collaborare con Robert Pattinson a questo film: "Non ho mai lavorato con lui prima d'ora, ma siamo stati insieme nelle ultime settimane per dei camera test ufficiali e ci siamo anche allenati insieme e provato diverse scene insieme. È una persona deliziosa e davvero meravigliosa, un attore estremamente riflessivo. Penso che sia perfetto per il ruolo e sarà davvero una grande avventura. Sono entusiasta di averlo come partner per questo film e del fatto che possiamo sostenerci a vicenda, perché è davvero un lavoro intenso. Sarà un viaggio lungo e c'è tanta, tantissima pressione ma so che posso contare su di lui e lui può contare su di me".



The Batman vede nel cast anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Colin Farrell in quelli di Pinguino, per un'uscita prevista nelle sale americane il 25 giugno 2021.