Zoe Kravitz ricorda Mad Max: Fury Road: 'La cosa più difficile di sempre'

Nel corso di una recente intervista promozionale, Zoe Kravitz ha ricordato la produzione di Mad Max: Fury Road, film del 2015 diretto da George Miller e acclamato da molti come la migliore opera del secolo.

L'attrice ha recitato nel film d'azione post-apocalittico insieme a Charlize Theron, Tom Hardy, Nicholas Hoult e Rosie Huntington-Whiteley nei panni di una delle mogli di Immortan Joe, e ancora oggi considera quelle riprese come la cosa più difficile della sua carriera.

"Come attore, fai molti film - alcuni sono buoni e alcuni sono cattivi, e devi lasciar perdere", ha detto al New York Times. "Ma con questo è stato davvero unico. Tutti sapevamo di doverci mettere il sangue, il sudore, le lacrime, e soprattutto il nostro tempo. E che se non fosse stato buono, sarebbe stato devastante."

Tuttavia, nonostante la fatica, l'attrice ha dichiarato che è pronta a lavorare nuovamente con Miller e accetterebbe una sua proposta in un batter d'occhio. "È stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto in vita mia, ma ne è valsa assolutamente la pena, e lo farei di nuovo se George me lo chiedesse", ha aggiunto.

Inoltre, la Kravitz ha anche parlato delle numerose liti fra Tom Hardy e Charlize Theron. “Tom ha avuto momenti di vera frustrazione, di rabbia. Anche Charlize, ma ho la sensazione che sia stato lui quello che George aveva preso di mira, lo esasperava. E' stato un set a dir poco impegnativo".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Mad Max: Fury Road.