Zoe Kravitz: niente reggiseno, mascherina e super-muscoli, la foto fa impazzire i fan

In queste ore Zoe Kravitz, star di Big Little Lies e Mad Max: Fury Road che i fan DC Films non vedono l'ora di vedere in The Batman di Matt Reeves, è stata paparazzata fuori da un ristorante messicano.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, l'attrice ha attirato l'attenzione anche col volto parzialmente coperto dalla mascherina: complici l'evidente assenza di reggiseno sotto il comodo top bianco e soprattutto i bicipiti gonfiati ad arte, scolpiti evidentemente per il ruolo di Catwoman nell'attesissimo film con Robert Pattinson.

Il film, lo ricordiamo, uscirà ad ottobre 2021 ed è stato scritto e diretto da Matt Reeves: le riprese si sono tenute a febbraio scorso ma sono state interrotte a causa della pandemia. Tuttavia qualcosa bolle in pentola, dato che nelle scorse ore anche Robert Pattinson è stato inseguito dai paparazzi, e secondo quando rivelato l'attore sarebbe a Glasgow per le riprese di The Batman, che sarebbero ricominciate già da qualche giorno.

Al momento non sono noti molti dettagli su The Batman, anche se è stato dichiarato che il film avrà luogo nel secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro e si concentrerà su una storia noir che metterà in risalto le doti da investigatore del supereroe di Gotham. Per altri approfondimenti, guardate una sbalorditiva fan-art con Batman e Catwoman.