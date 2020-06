Zoe Kravitz racconta l'esperienza da sogno che è Robert Pattinson nella tuta di Batman

Dopo aver anticipato alcuni dettagli sul costume di Catwoman e rivelato quale fumetto ha studiato per prepararsi al ruolo, Zoe Kravitz ha risposto alla domanda che molte donne di ogni età si sarà già fatta diverse volte: com'è vedere dal vivo Robert Pattinson nei panni di Batman?

"È fantastico" ha risposto l'attrice di Mad Max: Fury Road e Animali Fantastici al podcast Happy Sad Confused. "Voglio dire, è Batman. Quando indossa quel costume diventa Batman. È una cosa molto interessante. Non ti abitui davvero a vedere Batman passarti davanti, perché siamo tutti cresciuti con questo personaggio. Mi dà un certo pizzicore per tutto il tempo, ed è meraviglioso, è davvero meraviglioso. A volte ho dei momenti in cui mi sento un po' sciocca, soprattutto quando ho fatto l'audizione. Lui indossava solo metà della tuta perché si trattava di un camera test e pensavo solo: 'Siamo adulti e siamo vestiti come Batman', ma stavamo facendo una scena davvero drammatica. A volte è penso: 'Oh mio Dio, sta succedendo davvero, è un sogno."

Ricordiamo che The Batman arriverà l'1 ottobre 2021.

Il film, scritto e diretto da Matt Reeves, secondo quanto riferito sarà incentrato sul secondo anno di carriera di Bruce Wayne come vigilante di Gotham e includerà diversi villain come l'Enigmista (Paul Dano), Pinguino (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro). Nel cast anche Jeffrey Wright (Gordon) e Andy Serkis (Alfred).

