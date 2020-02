Zoe Kravitz è 'un po' spaventata' all'idea di recitare in The Batman

L'attesissimo The Batman è in lavorazione ed emergono i dettagli del costume del protagonista. Tra i vari nomi annunciati nel cast del film di Matt Reeves c'è anche quello di Zoe Kravitz, che interpreterà Catwoman e che ammette di provare un po' di agitazione all'idea di entrare in un franchise del genere.

Oltre alla serie HBO Big Little Lies, Zoe Kravitz ha recitato in film come Mad Max: Fury Road e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Recentemente ha parlato del suo debutto all'interno del DC Extended Universe e, alla domanda se si sentisse nervosa, ha risposto con onestà.

"Sicuramente ero eccitata quando ho ottenuto il ruolo, e di solito quando trovi un lavoro le persone che ne sono entusiaste sono i tuoi genitori, il tuo agente, i tuoi amici e te stessa. Ma quando è arrivato il comunicato stampa, ho ricevuto più messaggi e chiamate di quante ne abbia ricevute il giorno del mio compleanno, o il giorno del mio matrimonio. All'improvviso, ho cominciato a capire ciò che questo significa non solo per me, ma per tutti gli altri culturalmente - e i fan di questo universo sono così dedicati e preparati."

Così il ruolo di Selina Kyle / Catwoman ha eclissato in un attimo tutti gli altri interpretati finora al cinema dall'attrice, che dovrà anche confrontarsi con colleghe come Michelle Pfeiffer e Anne Hathaway che hanno vestito gli stessi panni in passato. Dopo il comprensibile smarrimento, però, Zoe Kravitz adesso è pronta:

"È stato un po' spaventoso, ma ogni volta che mi sento nervosa per qualcosa, sento che mi spinge comunque verso un posto migliore. Se inizi a concentrarti troppo su ciò che la gente penserà e sulla possibilità di fallire, stai mettendo la tua energia nel posto sbagliato. Certo, voglio onorare i fan e spero che a loro piaccia quello che faccio, ma per fare quello che penso di dover fare con Catwoman devo dimenticare il resto del mondo."

Alla fine di febbraio, intanto, le riprese di The Batman dovrebbero spostarsi a Glasgow.