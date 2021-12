Zoe Kravitz in Kimi, nuovo film di Steven Soderbergh: svelata la data di uscita!

Steven Soderbergh ha presentato Kimi in un'intervista pubblicata la scorsa estate, e adesso a quanto pare è tutto pronto per il nuovo film del regista di Intrigo a Berlino e Sesso bugie e videotape.

Il thriller, prodotto da New Line Cinema e HBO Max, avrà per protagonista Zoë Kravitz e sarà trasmesso in esclusiva streaming su HBO Max a partire dal 10 febbraio 2022, secondo quanto annunciato in queste ore dalla Warner Bros. Pictures. David Koepp ha scritto la sceneggiatura ed è anche accreditato come produttore insieme a Michael Polaire.

La storia, ispirata a Hitchcock e Francis Ford Coppola, è incentrata su un'operatrice tecnologica agorafobica che scopre la registrazione di un crimine violento durante una normale revisione del flusso di dati: tenterà di segnalarlo alle autorità competenti e ai vertici della catena di comando della sua azienda, ma quando inizierà ad incontrare tutta una serie di ostacoli burocratici si renderà presto conto che per risolvere la situazione dovrà fare la cosa che teme di più al mondo: lasciare il suo appartamento.

Insieme alla Kravitz, il film è interpretato anche da Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio e Rita Wilson. Zoe Kravitz reciterà prossimamente nei panni di Catwoman nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, in uscita a marzo 2022. L'ultimo film di Soderbergh, regista che tornerà per Magic Mike's Last Dance, è stato No sudden move, altra esclusiva HBO Max arrivata in Italia tramite Sky e NOW: molto probabilmente sarà così anche per Kimi, quindi rimanete sintonizzati per tutti i dettagli.