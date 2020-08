Zoe Kravitz e Jason Momoa: Catwoman e Aquaman in una dolcissima foto di famiglia

Uno è il Re di Atlantide dell'Universo Cinematografico DC, visto in Justice League e poi nel sorprendente Aquaman di James Wan, l'altra è invece pronta a indossare il (sensuale?) costume di Catwoman nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, ma Jason Momoa e Zoe Kravitz hanno in comune anche altro: una famiglia.

Proprio così, i due fanno parte della stessa e meravigliosa famiglia allargata e piena di star, oltre a quella della DC. Zoe Kravitz è infatti figlia del musicista Lenny Kravitz e dell'attrice Lisa Bonet. I due sono stati sposati per sei anni, dal 1987 al 1993, quando hanno infine divorziato. La Bonet ha poi conosciuto nel 2005 il bel Jason Momoa, con cui è legata in un rapporto d'amore davvero duraturo e ormai lungo 15 anni, anche se non sono ancora sposati.



La Bonet e Momoa hanno avuto insieme due figli: Lola Iolani Momoa (13 anni) e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (11 anni), quindi rispettivamente sorellastra e fratellastro della Kravitz, attrice di cui Momoa è praticamente patrigno. E tanto Lenny quanto Zoe hanno con Jason e i suoi figli un rapporto davvero incredibile, come si evince anche da questa bellissima foto condivisa da Zoe Kravitz via Instagram, dove si vede l'affetto condiviso tra i membri della famiglia allargata.



E lei scrive: "Mi mancano questi ragazzi".



Ecco comunque quando potremo finalmente vedere qualcosa di ufficiale dedicato a The Batman, che ricordiamo uscirà nelle sale cinematografiche il 1° ottobre 2021.