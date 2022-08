Zoe Kravitz insultata dopo il commento su Will Smith: 'Oggi fa paura avere un'opinione'

In quel di Hollywood non c'è stato grande nome a tenersi fuori dalla bagarre scatenatasi dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: tutti, ma proprio tutti hanno voluto dire la loro sull'atteggiamento della star di King Richard, ma non ci risulta che a qualcuno ciò sia costato la valanga di insulti piovuta su Zoe Kravitz.

La star di The Batman si era infatti unita al coro di personaggi dello spettacolo indignati dal comportamento di Smith (ultimo della lista è stato Kareem Abdul-Jabbar): "Questa è una foto di me allo show durante il quale a quanto pare adesso aggrediamo le persone" si leggeva nella didascalia di una foto pubblicata da Zoe Kravitz qualche tempo fa.

Un attacco piuttosto diretto che non era stato gradito da buona parte dei follower dell'attrice, che non hanno perso tempo ad insultarla sui social: "È un periodo spaventoso per avere un'opinione o per dire la cosa sbagliata, fare arte controversa o comunicati, pensieri e altro" sono state le parole con cui Kravitz ha commentato l'assurda ondata di insulti.

Stupisce soprattutto il fatto che la star di High Fidelity non sia stata certo la prima ad esprimere un parere del genere: perché, quindi, tutto questo accanimento? Misteri dei social! Recentemente, intanto, Will Packer ha annunciato che non produrrà più gli Oscar dopo l'incidente Will Smith.