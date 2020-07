Zoe Kravitz e l'esilarante foto a tema Batman e Catwoman postata su Instagram

Nella notte l'attrice Zoe Kravitz è comparsa sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram condividendo tramite le Stories una 'nuova foto' per The Batman, attesissimo cinecomic DC Films del regista Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

L'attrice ha condiviso un post sulla sua storia di Instagram con Prince che indossa una camicia di Batman e dei pattini a rotelle, aggiungendo in una didascalia arancione: "Eccomi pronta a tornare a lavoro".

Prima del blocco dei lavori i fan hanno potuto dare il loro primo sguardo alla star Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro prima tramite un famoso camera test che ha strappato consensi in lungo e in largo, e poi con alcuni scatti dal set sia ufficiali che non che hanno mostrato Batman di fianco alla sua Batmobile in una Gotham notturna e anche il vigilante in sella ad una moto insieme ad un'aiutante misteriosa col volto nascosto da un casco.

Alcuni hanno sospettato che quell'aiutante misteriosa sia proprio Catwoman, anche se per il personaggio di Zoe Kravitz finora non sono state rivelate immagini ufficiali: l'attrice, durante il lockdown, ha confermato che prima del blocco delle riprese il piano era quello di pubblicare il camera test di Catwoman poco dopo quello di Robert Pattinson, ma adesso i fan dovranno aspettare ancora un po' per l'atteso reveal.

Ricordiamo che le riprese di The Batman stanno per ripartire e che il film dovrebbe mostrarsi ufficialmente, magari addirittura con un trailer, al prossimo evento DC FanDome in arrivo il 22 agosto.