Zoe Kravitz è entusiasta di The Batman: 'La storia piace a tutti'

Tornata negli Stati Uniti dopo aver preso parte alle riprese di The Batman a Londra, Zoe Kravitz ha parlato della sua esperienza sul set di Matt Reeves durante una sua recente ospitata al Jimmy Fallon Show.

"Non mi è legalmente permesso dire nulla, ma sta andando bene" ha detto l'attrice, stando attenta a non rivelare alcun dettaglio sulla trama film. "Il cast è fantastico. La cosa divertente è che di solito, quando si tratta di film così importanti, sembra che siano più grandi anche di te stessa. Ma sono tutti entusiasti di questa storia. Si stanno impegnando tutti molto, c'è un'energia davvero positiva sul set."

La Kravitz, lo ricordiamo, vestirà i panni di Selina Kyle/Batwoman, ruolo che in passato è stato interpretato da Michelle Pfeiffer nella saga di Tim Burton e Anne Hathaway in quella diretta da Christopher Nolan. Al suo fianco, oltre all'atteso Bruce Wayne di Robert Pattinson, troveremo anche Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista e Colin Farrell nei panni del Pinguino.

Anche se nelle scorse settimane sono state diffuse in rete diverse foto dal set di The Batman (quelle relative al Pinguino sono state smentite dallo stesso Farrel), finora non è emerso un primo vero sguardo ai vari protagonisti della pellicola. Cosa vi aspettate dalla nuova Catwoman? Fatecelo sapere nei commenti.

The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021.