Zoe Kravitz distrugge (con amore) Lenny Kravitz alla cerimonia della stella Walk of Fame

Lenny Kravitz non farà un discorso al matrimonio della figlia, e sembra che quest’ultima abbia deciso di vendicarsi a modo suo.

Zoe Kravitz, attrice e figlia della celebre Rockstar Lenny Kravitz, ha partecipato alla cerimonia per l’inaugurazione della stella dedicata al padre sulla Hollywood walk of Fame (Lenny Kravitz ha preso parte anche alla saga di Hunger Games). L’attrice co-protagonista in Batman ha colto l’occasione per prendere un po’ in giro suo padre. Queste le sue parole:

“Ho visto il modo in cui ti presenti e ti prendi cura delle persone che ami. Ho visto la tua incredibile dedizione alla tua arte. Ma soprattutto ho visto le tue camicie. Secondo mio padre, se non espone i capezzoli, non è una camicia. Certo, da bambina mi metteva in imbarazzo quando mi venivi a prendere a scuola, ma a questo punto devo dire che lo rispetto. Ciò che è bello in te non è ciò che la gente pensa sia bello in te. Il tuo essere radicale non deriva dagli occhiali da sole, dai pantaloni di pelle o dalle camicie a maglia. Viene dal tuo vero amore per la vita. Tutto ciò che fai è un'espressione di questo amore, la tua musica, i tuoi testi, le tue esibizioni dal vivo, le tue case, il tuo amore per il cibo. Una famiglia di belle conversazioni, di battute stupide, di feste da ballo, di chiacchierate notturne in cucina. Divori assolutamente la vita.”

