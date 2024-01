Zoe Kravitz debutta come regista! Nel film Amazon anche Channing Tatum

Blink Twice: questo il titolo ufficiale del film prodotto da Amazon MGM Studios. La pellicola, scritta dalla stessa Kravitz e da E.T. Feigenbaum, originariamente avrebbe dovuto intitolarsi Pussy Island.

A suo tempo, Zoe Kravitz aveva dichiarato di essere tornata sulla sceneggiatura di Blink Twice almeno un milione di volte: si tratta di un'opera molto importante per l'interprete di The Batman. Dopo le accuse a Weinstein e la nascita del movimento #MeToo, l'artista ha infatti sentito la forte esigenza di perfezionare questo progetto, su cui lavorava già da diversi anni. Il 2024 rappresenta un momento decisivo, in cui il frutto di questo intenso lavoro sarà finalmente donato al pubblico.

Nel film, che a quanto pare sarà un thriller psicologico, il miliardario Slater King incontra per caso la cameriera Frida: tra i due scatta subito la scintilla. Il ricco magnate invita la ragazza a trascorrere un soggiorno nella sua isola privata; un viaggio da sogno che, ben presto, rivelerà le sue ambiguità e i potenziali pericoli che nasconde.

Nel 2022 è stato annunciato il cast di Blink Twice, capitanato da Channing Tatum e Naomie Ackie, alle prese con i ruoli centrali del film. L'opera è realizzata in collaborazione con Free Association e Bold Choices.

Si tratta, comunque, di un ulteriore titolo che si aggiunge alla lista delle produzioni Amazon da attendere con impazienza. Attualmente, ben tre lungometraggi lanciati dal famoso Studio si trovano nella Top 10 del Box Office statunitense: American Fiction, Beekeper e Boys in The Boat.