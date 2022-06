Zoe Kravitz continua a rubare dopo The Batman: sarà in un heist movie con superpoteri

In attesa di rivederla come Catwoman nel sequel di The Batman annunciato ufficialmente dalla Warner Bros, Zoe Kravitz continuerà a fare la ladra nel suo prossimo film, un heist movie condito con superpoteri.

Intitolato The Sundance Kid Might Have Some Regrets, il film è basato sull'omonima storia di Leyna Krow che racconta l'avventura di due sorelle gemelle che rapinano banche, con una di loro dotata di "telecinesi, super forza, padronanza della lingua, invincibilità e altre abilità" mentre l'altra è solo una persona normale. L'annuncio arriva dal The Hollywood Reporter, che afferma che la storia originale della Krow "è una ridefinizione del genere dei film di rapina".

Il rapporto non specifica quale dei due personaggi sarà interpretato da Zoe Kravitz, ma trattandosi di gemelli si può supporre che la star di The Batman interpreterà entrambe le protagoniste. Al momento non sono noti né il regista né eventuali altri membri del cast, ma viene specificato che Zoe Kravitz sarà anche produttrice del progetto e che si riunirà a Warner Bros., che invece ha vinto la guerra per i diritti e distribuirà il film.

Nel frattempo, i fan di The Batman sono in attesa di scoprire se Selina Kyle avrà un suo personale spin-off per HBO Max prima di tornare nel sequel cinematografico con Robert Pattinson. A questo proposito, scoprite tutti i progetti di Batman in uscita tra cinema e serie tv, da The Batman 2 al chiacchieratissimo sequel di Joker.