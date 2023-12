Zoe Kravitz compie 35 anni: perché le fu negato un provino per Il Cavaliere Oscuro?

La Catwoman di Zoe Kravitz è stato uno degli elementi di spicco nel The Batman di Matt Reeves: la naturalezza con la quale la nostra si aggira per le strade di Gotham City potrebbe però essere tutt'altro che casuale, dal momento in cui la star di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald il mondo di Batman l'aveva già puntato anni prima.

Kravitz, che oggi compie 35 anni e che recentemente ha annunciato il suo fidanzamento con Channing Tatum, aveva infatti già fatto richiesta per un provino in occasione de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, la cui produzione la scartò però senza neanche concederle la possibilità di giocarsi le sue carte: la motivazione, a dirla tutta, risulta ancora oggi abbastanza assurda.

"Per l'ultimo film di Batman mi dissero che non avrei potuto sostenere il provino per un piccolo ruolo perché non volevano prendere una direzione 'troppo urban'. Io ero tipo: 'E questo cosa c'entra?'. Non so, avrei dovuto interpretare il ruolo dicendo cose tipo: 'Yo Batman, come butta'?" sono state le parole di Zoe Kravitz al riguardo.

Chissà se, a ormai 10 anni dall'uscita dell'ultimo film della trilogia di Nolan, la povera Zoe avrà ricevuto una spiegazione sensata di quanto accaduto all'epoca: noi, comunque, siamo ben felici di godercela nei panni della nuova Selina Kyle!