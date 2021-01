Zoë Kravitz chiede il divorzio: è finita la storia d'amore con Karl Glusman

Zoë Kravitz ha chiesto il divorzio dal marito, Karl Glusman, dopo 18 mesi di matrimonio. La star ha presentato istanza di divorzio due giorni prima di Natale, lo scorso 23 dicembre. Il suo agente ha confermato a People la separazione, e nonostante non abbia rilasciato ulteriori dichiarazioni, Kravitz pare abbia accennato al divorzio su Instagram.

In una storia condivisa sabato, l'attrice ha condiviso un meme con una donna che getta la spazzatura, con la donna etichettata come 'L'Universo' e la spazzatura etichettata come 'Persone, luoghi e cose che non servono più al mio benessere più grande (sic)'. Kravitz ha semplicemente titolato l'immagine con la parola 'mood'.

Zoë Kravitz aveva iniziato a frequentare l'attore Karl Glusman (Love, The Neon Demon) alla fine del 2016. La coppia era convolata a nozze nel giugno 2019 in un matrimonio pieno di star organizzato a Parigi, nella residenza del padre della sposa, la rockstar Lenny Kravitz.

Kravitz e Glusman avevano trascorso l'isolamento causato dalla pandemia di COVID-19 a Londra, dopo che la crisi sanitaria aveva interrotto le riprese di The Batman, film nel quale l'attrice veste i panni di Selina Kyle/Catwoman.

Della quarantena Kravitz aveva parlato in questi termini:"Penso sia stato difficile per noi all'inizio soltanto perché ero fuori di testa. Quando tutta questa cosa è iniziata ho pensato 'il mondo sta finendo, è così?'. E volevo solo scoppiare a piangere, e poi dicevo che dovevamo disinfettare tutto, e poi ordinavo una pizza e poi piangevo perché avevo mangiato la pizza ma... ero tipo 'non ho fatto disinfettare bene la scatola'. Ero una tale maniaca e una delle ragioni per cui Karl è così grande, ha sopportato il mio comportamento psicotico in modo davvero meraviglioso, davvero dolce!".



Il mese scorso Zoë Kravitz ha ringraziato i fan per gli auguri di buon compleanno. Kravitz sarà la prossima Selina Kyle e in Catwoman di The Batman ci sarà un po' anche del personaggio di Michelle Pfeiffer.